Уехавший из России Моргенштерн подарит своё авто Instagram-подписчику

Известный рэпер Моргенштерн раздаривает свое имущество, после того как уехал из РФ в Эмираты. Его “Кадиллак” достанется одному из поклонников в Instagram.

Внезапно покинувший Россию Моргенштерн пояснил фанатам об условиях розыгрыша его автомобиля. Чтобы получить желаемый приз, поклонникам необходимо подписаться в Instagram на все аккаунты, за которыми следит и сам музыкант. При этом не важны пол, национальность, возраст, страна и город проживания.

Все было записано в формате видеоконференции Алишера Моргенштерна, когда он якобы позвонил своему автомобилю, чтобы рассказать о своей жизни в Арабских Эмиратах после отъезда.

Не известно, собирается ли рэпер возвращаться в Россию. Что касается стоимости автомобиля, она составляет около 7 миллионов рублей.

Источник: sobesednik.ru