 

Сине-зеленые водоросли могут помочь в борьбе с онкологическими болезнями

14.12.2021, 11:58, Разное
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В борьбе с онкологическими заболеваниями могут помочь сине-зеленые водоросли. Речь идет о спирулине, которая богата питательными веществами.
Спирулина благоприятно влияет на уровень кровяного давления и сердечно-сосудистую систему в целом. К тому же сине-зеленые водоросли помогают избавиться от лишнего веса. Ученые связывают такой мощный эффект с наличием антиоксидантов. Регулярное употребление спирулины нормализует уровень холестерина и предотвращает развитие онкологии.

Активным веществом этих зеленых водорослей является фикоцианин. Он обладает рядом противовоспалительных и антиоксидантных свойств. Однако спирулину можно принимать далеко не всем. В водорослях могут накапливаться тяжелые металлы, способные навредить здоровью печени. Некоторые диетологи убеждены, что в яйцах и молоке содержится столько же полезных элементов, сколько в зеленых водорослях, пишет портал Nation News.



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