Мнение: Карта омикрона пошла в ход

Коронабесы в легком беспокойстве по всему миру – запугивать людей всем осточертевшим коронавирусом становится всё трудней. Особенно забавно видеть судороги властей предержащих в странах, которые вовсю отчитываются об “успехах вакцинации” и, соответственно, рисуют почти полную победу над чудовищным ковидом.

Зачем они рисовали “победу над короной” – понятно: всемирной медиа-пропаганде на тему “надо всех заставить проколоться” кровь из носу нужны некие “позитивные образцы” – страны, в которые можно ткнуть и сказать: “Вот, тут все прокололись и смотрите – у них никакого ковида! Давайте, колитесь и вы тоже – у вас станет так же, как у них!” К числу таких стран с “побежденным ковидом” (то есть прежде всего – с нулевой или близкой к нулевой смертностью “от ковида”) относятся Британия и Израиль. Типа – “мы всех прокололи – наслаждаемся нормальной жизнью”.

НО! У этих “флагманов вакцинации” и “витрин для ВОЗ и глобальной БигФармы” возникает другая проблема – внутренняя: как и чем оправдывать продолжение ковидобесия для собственных граждан? Ведь отменять чрезвычайщину как-то грустно – придется, не дай бог, встречать лицом к лицу повседневные (и нарастающие) экономические проблемы – и в тот момент, когда близость всемирного экономического кризиса (если не коллапса) буквально обжигает лицо!

Поэтому неимоверно забавно наблюдать, с какой готовностью руководство что Израиля, что Британии ухватилось за омикрон. Просто обеими руками, как утопающие за соломинку! Премьер Британии Джонсон настолько возбудился, что даже побежал впереди паровоза – от нетерпения первым в мире (!) провозгласил, что появился – в Британии, где ж еще – первый умерший от омикрона! (как же все эти упыри ждут и мечтают, чтобы омикрон оказался смертельным, смех и грех…) Джонсона даже малость одернули – ВОЗ не подтвердила смерть от омикрона. Видимо, у них там это ценный приз – абы кому не дают, старательно выбирают страну, которая ЗАСЛУЖИТ появление “первого умершего от омикрона” и, соотвественно, право ввести самые зверские ограничения на своих граждан.

Но англичане не удержались – уж очень ХОЧЕТСЯ:

“На фоне распространения омикрон-штамма власти Великобритании ужесточили коронавирусные ограничения. Работодателям рекомендовано вернуть сотрудников на удаленную работу, ношение масок вновь стало обязательным в большинстве закрытых помещений. Кроме того, впервые было введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов”.

И это – при том, что в Британии вирус ведет себя для властей самым подлым образом, согласно их же статистике: не то что от омикрона никто не умирает (вопреки премьеру), так и “дельта” перестала ловить мышей: 12 декабря – 52 умерших, 13 – 39 умерших… То есть, считай, совсем нет. Десятикратная (!) разница, к примеру, с Россией по смертности “от ковида”.

В Израиле и вовсе последний месяц стойко рисуют “ноль” в графе “смерти от ковида”. Тем не менее и там в разгаре беснование. “В полночь на понедельник, 29 ноября, в Израиле вступил в действие новый свод карантинных правил, принятый для противостояния новому штамму “Омикрон”. Главные ограничения распространяются на работу аэропорта Бен-Гурион, но этим не ограничиваются”. В Израиле аж ввели запрет на въезд для всех на 14 дней! При том, что у них “победа над ковидом”, все отвакцинированы по три раза – и бояться вроде нечего!

Но и это не всё: “Министерство здравоохранения Израиля и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выдвинули предложение о восстановлении требований «Зеленого стандарта» для торговых центров. Как сообщает служба новостей 12 канала, в случае реализации предложения, те, кто прошел вакцинацию и выздоровели, получат браслет при входе в торговый центр, позволяющий им входить во все магазины. Тем, кто не прошел вакцинацию, будет разрешено входить только в магазины с товарами первой необходимости.

Кроме того, в субботу вечером Минздрав проведет встречу, чтобы обсудить вариант «Омикрон» и возможность введения дополнительных ограничений “.

И у этих нетерпение просто истерическое, “нету сил как хочется!” Аж трисёт. До сих пор Израилю, как и всему миру, не выдали еще ни одного умершего от омикрона, казалось бы, нет никаких оснований дергаться – но сидеть спокойно не получается. Очень, признаться, мерзко все это смотрится со стороны – просто шабаш какой-то.

Думаю, сила желания “пусть, ПОЖАЛУЙСТА, омикрон будет смертоносным!” у всей этой власть имущей братвы такова, что она непременно материализуется: омикрон БУДЕТ смертоносным – иначе зачем он вообще появился в сводках всех мировых информагентств? Давно ведь понятно, что единственный смысл всей вакханалии – навечно получить инструмент, дающий возможность в любой момент разогнать стадо по стойлам, а также заклеймить каждого барана специальным чипом-клеймом.

Похоже, и в России, увы, рисуют “постепенное снижение” всех ковид-показателей с начала месяца с единственной целью – изобразить потом новую всесокрушающую “пятую” (или десятую?) Волну Омикрона.

Как-то они достали, честно говоря, всем этим бездарным идиотизмом. Явно заигрались.