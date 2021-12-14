 

Женщинам запретят занимать должность командира батальона в армии

14.12.2021, 11:51, Разное
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Министерство обороны выпустило приказ, согласно которому всех женщин освободят от должности комбата. Такая мера объясняется недавним инцидентом, произошедшим в полку ПВО под Москвой.

Майор Ирина Камаева возглавила батальон еще в сентябре. Но уже на октябрьских стрельбах подразделение полностью провалило учебный план, сославшись на “магнитные бури”. Камаева получила строгий выговор. С началом нового учебного года майор снова проявила себя не с лучшей стороны – лишь половина личного состава батальона явились на учения. Причиной такого расклада комбат назвала “положение звезд” и “ретроградный меркурий”, из-за чего на учения не допустили военнослужащих козерогов, рыб, весов и раков.

откровенный саботаж и вредительствоПодобную политику руководство полка расценило как “откровенный саботаж и вредительство”, после чего была назначена внеочередная проверка подразделения, в ходе которой обнаружилось, что листы нарядов составлены на основе гороскопов Татьяны Глобы, старшины рот “избираются” путем голосования в одной из социальных сетей, а книга выдачи оружия и боеприпасов ведется с использованием чернил розового цвета.

Не обошлось и без порчи военного имущества: противогазы, комплекты ОЗК, бронежилеты и стрелковое оружие имели ненадлежащий внешний вид. Так, на четырех АК-74М обнаружили гравировки предположительно никнеймов в соцсети Instagram. После этого руководство полка уволило майора Камаеву с занимаемой должности, подав ходатайство в штаб о полном запрете для женщин занимать должность командира батальона. Министерство обороны инициативу поддержало.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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