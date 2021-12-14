“Это перебор. Нелюбовь”. Богомолов обматерил Собчак и назвал идиоткой и дурой

Супруг перед камерой в саркастической форме, с употреблением матерных слов, отчитал Собчак за то, что та пропустила вечеринку журнала Tatler, и теперь ее все забудут.

“Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда!” – обратился он к жене.

“Лучший светский коуч ever”, – написала Собчак.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“Он меня пугает. Не понимаю, смешно или грустно”, – призналась подписчица nastya_toulouse.

“Даже в шутку это перебор. Нелюбовь –это так называется”, – отметила ninatokareva258.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Собчак и Богомолов оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). У Собчак есть сын Платон от российского актера Максима Виторгана. Мальчик родился в 2016 году.

У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010).

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