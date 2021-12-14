 

Саакашвили назначили персонального тренера для преодоления лени

14.12.2021, 11:26, Новости дня
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Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, главе украинского исполкома реформ, осужденному на шесть лет лишения свободы и проходящему реабилитацию после пятидесятидневной голодовки в военном госпитале в Гори, с 14 декабря разрешили расширенное питание, а также назначили тренера, чтобы преодолеть лень, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Врачи из специально созданного государством консилиума, по данным телекомпании «Имеди», сообщили, что «ограничений в питании больше нет, так как все лабораторные показатели Саакашвили в норме».

Что касается специального тренера, врачи объяснили это тем, что бывший президент «ленится и мало двигается».

Врачи считают, что арестованный в Грузии 1 октября тайно пробравшийся в страну бывший президент не высказывает желание двигаться из-за эмоциональных травм, сказавшихся на его ментальном здоровье.

Мать Саакашвили Гиули Аласания и посещающие экс-президента депутаты от оппозиции констатируют, что тот раньше постоянно перемещался, а сейчас жалуется на усталость и предпочитает постельный режим. Они считают, что Саакашвили надо освободить и отправить на лечение за границу. Власти называют эти предложения «цинизмом» и отрицают возможность досрочного освобождения Саакашвили.

21 декабря Саакашвили исполнится 54 года. Он призвал в этот день провести большой митинг в Тбилиси. Его предложение не по душе сталинистам, которые традиционно отмечают 21 декабря в Гори день рождения Иосифа Виссарионовича.



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