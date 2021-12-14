Клуб «Эльбрус» принял участие в «Елке желаний» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках встречи клуба «Эльбрус» победители конкурса «Лидеры России» поговорили с представителями Российского Красного Креста, всероссийского движения «Вдохновители» и платформы ДОБРО.РФ, а также стали участниками акции «Елка желаний» и подвели итоги работы сообщества победителей.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков отметил, что сообщество победителей «Лидеров России», сформированное сразу после окончания конкурса, «стало ориентиром для всех остальных проектов президентской платформы», и главная цель клуба – «сохранить знакомства, горизонтальные связи и социальную сеть после окончания конкурса», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Клуб «Эльбрус» показал свою успешность – на протяжении трех лет только увеличивается количество встреч и проектов, которые реализуют Лидеры РФ под эгидой сообщества. В рамках клуба победители не только сохраняют теплые контакты, но и самореализуются. Так, многие члены клуба становятся наставниками для победителей и финалистов других проектов президентской платформы, передают свой опыт, прокачивая себя в качестве менторов и экспертов, становятся авторами социальных проектов или интеллектуальными волонтерами», – добавил он.

Председатель клуба лидеров «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России», депутат Государственной Думы VIII созыва Татьяна Дьяконова отметила, что за три года клуб «Эльбрус» трансформировался и перед сообществом стоит много новых задач: «Клуб из стартапа превратился в мощную и серьезную организацию, которая может помогать благодаря интеллектуальному волонтерству».

В рамках встречи прошла пленарная дискуссия «Интеллектуальное волонтерство как основа для построения партнерства», в которой приняли участие председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, руководитель проекта «Вдохновители» Михаил Палей и председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Артем Метелев.

«При решении сложных социальных задач в одиночку работать нельзя. Это доказал пример проекта #МыВместе, в рамках которого состоялось более 10 тыс. партнерств. Лидеры РФ благодаря своему потенциалу, компетенциям и контактам могут качественно помогать в развитии благотворительности и волонтерства в различных городах страны. Во время дискуссии победитель конкурса «Лидеры России», исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Алексей Грибанов предложил открыть доброцентры – центры социальных изменений – прямо в МФЦ. Это отличная идея, которую можно впоследствии тиражировать на всю страну», – рассказал Метелев.

Савчук отметил, что Лидеры РФ уже предложили идеи по усилению бренда, которые можно начать тестировать. Он также отметил, что сотрудничество может открыть новые возможности как для некоммерческой организации, так и для Лидеров.

Кроме того, на протяжении всего мероприятия участники встречи принимали участие в добровольческой акции «Елка желаний», организованной Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной», который входит в платформу «Россия – страна возможностей».

В завершение встречи состоялось награждение самых активных победителей конкурса «Лидеры России», которые внесли значительный вклад в развитие сообщества и движения #МыВместе.

В данный момент клуб «Эльбрус» насчитывает 335 человек, которые являются победителями и финалистами конкурса «Лидеры России», а также участниками программ управленческого кадрового резерва. Ключевой миссией клуба является формирование в РФ механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. В социальных проектах членов клуба поучаствовали 42 тыс. 608 человек в 61 регионе страны.