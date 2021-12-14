 

Стало известно состояние устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

14.12.2021, 11:26, Новости дня
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Бывший выпускник православной гимназии при монастыре в Серпухове, устроивший накануне взрыв в учебном заведении, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщили медицинские службы.

«В настоящее время устроивший взрыв молодой человек находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как очень тяжелое», – сообщил источник ТАСС.

По данным СК, один пострадавший ученик госпитализирован, еще шесть человек осматривались медиками. Возбуждено уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о покушении на убийство в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове.

Напомним, в понедельник утром на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработала самодельная мина. Взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12. Позже было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что подрывник погиб, но информация была опровергнута.



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