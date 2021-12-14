 

Дачную амнистию в России хотят продлить на год

14.12.2021, 11:20, Разное
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Российские парламентарии предложили продлить программу дачной амнистии до 1 марта 2023 года. Она позволяет гражданам оформлять в собственность дачные дома в упрощенном порядке.

С соответствующей идеей выступили член Совета Федерации России Андрей Турчак и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Кроме того, законодатели выдвинули инициативу расширить действие амнистии на прилегающую к недвижимости землю. Однако это коснется лишь домов, построенных до даты принятия Градостроительного кодекса – 14 мая 1998 года, сообщает телеканал “360”.



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