Дачную амнистию в России хотят продлить на год

Российские парламентарии предложили продлить программу дачной амнистии до 1 марта 2023 года. Она позволяет гражданам оформлять в собственность дачные дома в упрощенном порядке.

С соответствующей идеей выступили член Совета Федерации России Андрей Турчак и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Кроме того, законодатели выдвинули инициативу расширить действие амнистии на прилегающую к недвижимости землю. Однако это коснется лишь домов, построенных до даты принятия Градостроительного кодекса – 14 мая 1998 года, сообщает телеканал “360”.