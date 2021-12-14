 

В России за сутки ковидом заболели 28 343 человека

14.12.2021, 11:11, Разное
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Минуло 24 часа с момента опубликования прежней статистики. За это время ковид успели подхватить 28 343 человека. Число выздоровевших пациентов за тот же срок составило 34 084. Летальных случаев, зарегистрированных официальной статистикой, оказалось 1 145.

Больше всего новых зараженных регистрируется в Санкт-Петербурге – 1989 человек. В Москве за сутки ковид подхватили 1976 пациентов, что ставит столицу на вторую строчку этого антирейтинга. Замыкает тройку Московская область, власти которой отчитались о 1945 заразившихся за 24 часа.

В общей сложности за все время ведения статистики в России было зарегистрировано 10 074 797 случаев коронавируса. При этом, согласно все тем же данным, выздороветь смогли 8 804 000 человек. Число же погибших от ковида, говорится в отчетах специалистов, составляет 291 749 человек.

Последние данные показывают, что говорить об окончательной победе над ковидом пока рано. Эпидемия продолжается и несет угрозу как обществу в целом, так и каждому пациенту в частности.

Впрочем, способ значительно снизить риски существует. В обоих случаях он один и тот же. Речь идет о вакцинации. Благодаря ей человек может рассчитывать на снижение вероятности подхватить болезнь, а также на более легкое ее течение в том случае, если заражение все же произошло.



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