 

Высокий сахар в крови меняет запах тела

14.12.2021, 11:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как известно, высокое содержание сахара в крови способно развить диабет. Ученые выяснили, что свойственное этой патологии содержание сахара может менять запах тела.
После употребления пищи происходит выброс глюкозы в кровь. Регулирует этот процесс гормон инсулин. Диабет 2 типа развивается, когда клетки теряют способность нормализовать действие гормона. Вследствие этого повышается уровень глюкозы в крови, из-за чего начинает страдать организм.

Наряду со стандартными признаками диабета – сухостью во рту, частым мочеиспусканием, ухудшением зрения – выявлен еще один признак. Ученые выяснили, что одним из тревожных сигналов может быть изменение запаха тела. Это происходит при диабете и развитии кетоацидоза.

Кетоацидоз характерен тем, что клетки начинают использовать для синтеза энергии жир вместо глюкозы. Накопление кетоновой кислоты в крови и способно вызвать характерный запах тела. По словам докторов, кетоацидоз имеет существенную опасность для человека, так как наряду с тошнотой, рвотой, слабостью, помутнением сознания может вызвать кому.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Рустам Солнцев раскрыл правду о новых отношениях Успенской

04.08 / Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности

03.08 / Мнение: Бунт мигрантов в Литве

20.10 / Личное: “Наметилась патовая ситуация”

11.08 / Клиенты Wildberries жалуются на погрызенные покупки

05.07 / Названы простые способы проверить яйца на свежесть

02.04 / «Человек дождя» – 5 важных фактов о расстройствах аутистического спектра

11.04 / Мнение: Пророки

05.08 / Мнение: Неразрешимое противоречие

04.05 / «Неустановленное лицо Роман Анин»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика