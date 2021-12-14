Высокий сахар в крови меняет запах тела

Как известно, высокое содержание сахара в крови способно развить диабет. Ученые выяснили, что свойственное этой патологии содержание сахара может менять запах тела.

После употребления пищи происходит выброс глюкозы в кровь. Регулирует этот процесс гормон инсулин. Диабет 2 типа развивается, когда клетки теряют способность нормализовать действие гормона. Вследствие этого повышается уровень глюкозы в крови, из-за чего начинает страдать организм.

Наряду со стандартными признаками диабета – сухостью во рту, частым мочеиспусканием, ухудшением зрения – выявлен еще один признак. Ученые выяснили, что одним из тревожных сигналов может быть изменение запаха тела. Это происходит при диабете и развитии кетоацидоза.

Кетоацидоз характерен тем, что клетки начинают использовать для синтеза энергии жир вместо глюкозы. Накопление кетоновой кислоты в крови и способно вызвать характерный запах тела. По словам докторов, кетоацидоз имеет существенную опасность для человека, так как наряду с тошнотой, рвотой, слабостью, помутнением сознания может вызвать кому.

Источник: www.medikforum.ru