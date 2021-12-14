Жена Григория Лепса пострадала от действий мошенников на фоне развода

Жена Григория Лепса на фоне бракоразводного процесса пострадала в результате действий мошенников. Она на некоторое время была лишена доступа к своей странице в социальной сети Instagram.

Жена Лепса Анна Шаплыкова до последнего никак не комментировала развод с популярным артистом. Однако она внезапно удалила свой аккаунт в социальной сети Instagram. Поклонники подумали, что на такой шаг экс-возлюбленная исполнителя пошла из-за переживаний. Однако оказалось, что аккаунтом Анны Шаплыковой завладели интернет-мошенники. Ей только недавно удалось вернуть доступ к официальной странице.

Супруга Лепса написала, что страницу специально не блокировала. Мошенники предпринимают незаконные действия, чтобы получить выгоду. Она ни в коем случае не хотела пиариться на данной теме.

После развода Григорий Лепс оставит жене и детям внушительное состояние. Им будет передана во владение квартира в Москве площадью 300 квадратных метров, а также особняк на Новой Риге. Финальное заседание по делу о разводе в суде назначено на 20 декабря, пишет портал «Слово и дело».