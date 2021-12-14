 

Мнение: Недостаточно знакомы с румынской культурой

14.12.2021, 11:10, Разное
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Румыны украли с авиабазы НАТО топлива на 2 млн. долларов и заявили, что в этом виноваты американцы, которые не учитывают "румынскую культуру".

Пентагон в понедельник, 13 декабря, подтвердил хищение топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану», откуда взлетают самолеты-разведчики альянса, чтобы следить за Россией.Подобные действия румынской стороны продолжались в течение четырех лет, всего ущерб составил $2 млн. При этом министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в этом происшествии сами Соединенные Штаты.
«Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой», — сообщил глава румынского оборонного ведомства.
Однако в понедельник на ту же румынскую базу для учений прибыли вертолеты Первой кавалерийской дивизии США.

https://lenta.ru/news/2021/12/14/nu_nado_bilo/ – цинк

Какое чудесное обоснование воровства, отсылающее к известным стереотипам о румынах.
Некоторые обиделись бы на заявления, что культурной особенностью их народа является воровство того, что плохо лежит. А тут целый министр обороны обороны фактически утверждает, что да, "мы такие".

Источник: Colonel Cassad



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