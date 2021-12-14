 

Электрическое купе Rolls-Royce Spectre начнет переход марки к производству электрокаров

14.12.2021, 11:02, Новости дня
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Известный бренд Rolls-Royce объявил о намерениях до конца 2030 года прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В частности, первым фактическим примером выхода электрокара станет новое купе под названием Rolls-Royce Spectre. В компании намерены в ближайшие несколько месяцев приступить к тестовым заездам автомобиля. Кроме того, в 2023 году планируется приступить к продажам нового электрокара Spectre.

Эксперты полагают, что серийный экземпляр электрического купе практически ничем не отличается от прототипа, который впервые показали летом 2020 года. Новинка оснащается двумя электрическими моторами, которые суммарно выдают 600 л.с. мощности. Остальные параметры пока не сообщены производителем.



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