Новый кроссовер Audi SQ7 получил увеличение мощности на 10%

Специалисты тюнинг-ателье презентовали «заряженный» кроссовер Audi SQ7.

Автомобиль может похвастаться мощностью 558 л.с. Уже в базовом исполнении кроссовер является самым производительным в своем сегменте, тогда как теперь существенно расширили уровень мощности. Несмотря на габариты и вес, новый кроссовер Audi SQ7 способен выдать скорость 100 км в час за 3,7 секунд.

В актуальной генерации мощность паркетника Audi SQ7 составляет лишь 422 л.с. Автомобиль разгоняется до сотни за 4,8 секунд. Предельная скорость ограничена на 250 км в час. Достоинством кроссовера Audi SQ7 указали его просторный салон для удобного размещения водителя и пассажиров.