 

В Ивано-Франковской области столкнулись поезд и легковой автомобиль, есть погибшие

14.12.2021, 10:46, Новости дня
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В 23.32 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Угринов Ивано-Франковского района произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем.

“Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни”, – рассказали в ГСЧС.

Погибли 29-летний мужчина и 36-летняя женщина. 

https://www.facebook.com/MNSIFR/posts/4575077612612038

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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