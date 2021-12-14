В Ивано-Франковской области столкнулись поезд и легковой автомобиль, есть погибшие
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В 23.32 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде в селе Угринов Ивано-Франковского района произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем.
“Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни”, – рассказали в ГСЧС.
Погибли 29-летний мужчина и 36-летняя женщина.
https://www.facebook.com/MNSIFR/posts/4575077612612038
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