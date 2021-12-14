“Воланы и сексуальные разрезы”. Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды. Фото
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“Соня – одна из самых стильных звезд шоу-бизнеса. В нашей коллекции мы постарались отразить все основные коды персонального стиля Сони: мини-платья и топы с волнами, банты и рюши, сексуальные разрезы, розовый цвет и эстетика pin-up. В итоге получилась очень гламурная капсула в самом лучшем смысле этого слова”, – рассказал Андре Тан.
Плакидюк призналась, что “визжала от восторга”, получив предложение от Андре Тана о сотрудничестве.
“Обожаю наряжаться по поводу и без и мне хотелось, чтобы каждая девушка в нашей стране почувствовала себя звездой”, – заявила фотограф.
В коллекцию вошли строгие черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, романтичные сарафаны, блузы в викторианском стиле и водолазки с кристаллами.
фотогалерея
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Фото предоставлено пресс-службой Андре Тана
Фото предоставлено пресс-службой Андре Тана
Фото предоставлено пресс-службой Андре Тана
Фото предоставлено пресс-службой Андре Тана
Фото предоставлено пресс-службой Андре Тана
Контекст:
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году. Дизайнер создает женскую одежду, а также модели для детей.
Соня Плакидюк родилась в 1989 году в Днепропетровской области. В 2010 году победила на конкурсе фэшн-фотографий National British Fashion Museum и начала сотрудничать с известными брендами.
С 2014 года Плакидюк является экспертом шоу “Топ-модель по-украински” на “Новом канале”.
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