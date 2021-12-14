Россия планирует дестабилизацию не только Украины, но и Грузии – СМИ

По мнению эксперта, Запад не усвоил уроки войны 2008 года в Грузии. Она уверена, что отсутствие реакции на российское наступление, которое привело к оккупации 20% территории Грузии, еще больше воодушевило Кремль на продолжение агрессии против Украины и аннексию Крыма шесть лет спустя.

По словам Сескурсии, такая политика умиротворения воспринимается в Москве как крайняя демонстрация слабости и “побуждает Кремль развязать руки в проведении своей ревизионистской политики”.

Эксперт считает, что Южный Кавказ по-прежнему стоит на повестке дня у России. Поскольку Грузия остается единственным надежным союзником Запада в этом регионе, цель России – не допустить влияния Запада в регионе, уверяет Сескурсия.

Сескурсия добавила, что внутриполитическая нестабильность и поляризация Грузии дают президенту РФ Владимиру Путину возможности для усиления влияния России. Кроме того, после второй войны в Нагорном Карабахе Москва значительно увеличила свое военное присутствие в регионе, и теперь российские войска находятся на территории всех трех государств Южного Кавказа.

Она добавила, что используя военную силу и другие инструменты, Кремль стремится продемонстрировать, что некогда многообещающие молодые демократии – Грузия и Украина – якобы непригодны для членства в НАТО. Запад, в свою очередь, потерял слишком много времени, пытаясь учесть интересы России, и “Северный поток – 2” стал последней неудачей в программе умиротворения, считает эксперт.

По мнению Сескурсии, неспособность Европы принять во внимание уроки Украины и Грузии приводит к прямой угрозе границам ЕС со стороны России.

Контекст:

В 2021 году обострился российско-украинский конфликт. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

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