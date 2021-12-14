Патрушев и министр безопасности Индонезии обсудили ситуацию в Афганистане

Участники консультаций РФ и Индонезии по безопасности выразили озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в Афганистане, информирует пресс-служба аппарата Совета безопасности (СБ) России.

Консультации в Джакарте провели секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд, передает ТАСС.

Во встрече принимали участие представители военных ведомств, спецслужб, служб финансового мониторинга, правоохранительных органов и министерств юстиции двух стран. По итогам консультаций было принято совместное заявление.

«Выражена озабоченность по актуальным вопросам в области политики и безопасности в глобальном и региональном контекстах, а также гуманитарной ситуации в Афганистане», – говорится в сообщении по итогам встречи.

Ранее российский лидер Владимир Путин на онлайн-саммите АТЭС заявил, что РФ поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом.