 

Цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов

14.12.2021, 10:40, Новости дня
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Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1400 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торговой сессии составила 1405 долларов, а на 10.05 мск выросла до 1425,5 доллара, передает РИА «Новости». 

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в понедельник составляет почти 5%.

Днем ранее цена газа в Европе поднялась выше 1,3 тыс. долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за одну тысячу кубометров.



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