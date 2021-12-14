 

Сатановский: РФ предотвратила климатическую аферу в ООН

14.12.2021, 10:40, Новости дня
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«Запад хотел использовать резолюцию о связи климата и конфликтов для ослабления Китая, РФ и Ирана, но Москва этому воспрепятствовала», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее РФ наложила в СБ ООН вето на проект соответствующей резолюции Ирландии и Нигера.

«Россия приняла абсолютно верное решение не идти на поводу у большинства за инициативами так называемого «прогрессивного Запада». Москва этим шагом показала, что она отстаивает свои интересы, а не чужие» ­– отметил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По его словам, идея о связи климата с военными конфликтами – наглая и неприкрытая афера со стороны Запада. «Выходит, все войны, все проявления геноцида и прочие трагедии в истории человечества, начиная с гибели динозавров, были связаны с климатом. Оказалось, не зря Запад, отрыв рот, слушал Грету Тунберг», – сыронизировал собеседник.

Эксперт согласился со словами постпреда РФ при ООН Василия Небензи в том, что принятие резолюции может привести к вмешательству во внутренние дела любой страны извне под прикрытием «заботы об экологии».

«Когда вы вводите эмбарго или санкции против какой-то страны, или вводите войска по политическим или экономическим причинам, – это выглядит плохо. Совсем другое дело – если вы говорите, что из-за этой страны гибнет экология планеты. Тогда все средства оправданы. Очень удобный инструмент, чтобы США, к примеру, попытались ослабить Россию или Иран, поставляющий нефть Китаю», – добавил политолог.

Накануне Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера. Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Москва неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.

Авторы непринятого проекта заявляли, что «Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии» в странах.

Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке, передает РИА «Новости».

В проекте также говорилось, что СБ ООН просит генерального секретаря организации «включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом».

В документе указывалось также, что Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о подрыве интересов мира после того, как РФ наложила вето на внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность», пишет Lenta.Ru.

В свою очередь, Небензя обратил внимание на то, что резолюция является предлогом со стороны западных держав для оправдания вмешательства во внутренние дела других стран.



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