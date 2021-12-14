 

Жилкомсервис Центрального района оперативно стал чистить крыши после несчастного случая с петербуржцем

14.12.2021, 10:35, Разное
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Несчастный случай произошел на 3-й Советской улице вечером 13 декабря. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. После инцидента жилкомсервис начал активно чистить крышу, сообщили СМИ.

Накануне ГАТИ выявила нарушения уборки территорий и кровель нежилых зданий Петербурга от снега и наледи. Нарушения нашли на трети из 250-ти проверенных инспекторами крыш. По итогам проверки коммунальщикам выписали штрафы более чем на 2,2 млн рублей.

ГАТИ также осталась недовольна уборкой от снега дорог и тротуаров, хотя за месяц до начала снегопадов губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности города к зиме.



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