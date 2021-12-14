 

Впервые за 28 лет: в Москве прошел мощнейший снегопад

14.12.2021, 10:34, Разное
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В Москве прошел самый мощный за последние 28 лет снегопад. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

Тишковец отметил, что в столице выпало около десяти миллиметров осадков, что составляет пятую часть месячной нормы. Прежде самым снежным днем было 7 декабря, когда выпало восемь миллиметров осадков. По словам метеоролога, больше всего снега в столичном регионе выпало в Новой Москве и подмосковном Долгопрудном, сообщает телеканал “360”.



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