Ученые: Витамин В2 может останавливать старение клеток

Японские исследователи из университета Кобе выяснили, что витамин B2 имеет способность останавливать старение клеток. С помощью этого открытия появилась возможность замедлять развитие массы болезней.

В научном университете японского города Кобе был проведен неожиданный опыт, в ходе которого исследователи исследовали влияние витамина В2 на организм человека. Суть эксперимента состояла в том, что клетки подвергли негативному воздействию, чтобы вызвать стресс, вследствие чего они существенно ускорили свое старение. После этого каждой из них добавляли витамин В2 в различных объемах.

В этом витамине содержится вещество рибофлавин. Было замечено, что устойчивость клеток к старению зависит от концентрации рибофлавина в них. Витамин B2 синтезируется во флавинадениндинуклеотид – жидкость, снижающую активность действия митохондрий, тем самым замедляя процесс старения.

Источник: www.ridus.ru