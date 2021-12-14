 

Ученые: Витамин В2 может останавливать старение клеток

14.12.2021, 10:28, Разное
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Японские исследователи из университета Кобе выяснили, что витамин B2 имеет способность останавливать старение клеток. С помощью этого открытия появилась возможность замедлять развитие массы болезней.
В научном университете японского города Кобе был проведен неожиданный опыт, в ходе которого исследователи исследовали влияние витамина В2 на организм человека. Суть эксперимента состояла в том, что клетки подвергли негативному воздействию, чтобы вызвать стресс, вследствие чего они существенно ускорили свое старение. После этого каждой из них добавляли витамин В2 в различных объемах.

В этом витамине содержится вещество рибофлавин. Было замечено, что устойчивость клеток к старению зависит от концентрации рибофлавина в них. Витамин B2 синтезируется во флавинадениндинуклеотид – жидкость, снижающую активность действия митохондрий, тем самым замедляя процесс старения.

Источник: www.ridus.ru



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