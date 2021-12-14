 

Марка Honda презентовала концепт e:N SUV

14.12.2021, 10:17, Новости дня
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В Сети продемонстрировали новую концептуальную новинку от марки Honda.

В частности, прототип кроссовера получил название e:N SUV. Эксперты полагают, что данный экземпляр сможет составить конкуренцию для американского электрического внедорожника Tesla Cybertruck. В компании уточнили, что серийное производство будет начато в 2023 году. Вместе с тем автомобиль предварительно пройдет ряд тестовых испытаний.

По внешнему виду можно проследить за тем, что кузов имеет острые формы и достаточно яркий дизайн. Производителю удалось добиться исполнения e:N SUV в виде купеобразного кроссовера. В компании не называют никаких особенностей модели, а также уровень мощности и другие важные опции транспортного средства.



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