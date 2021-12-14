 

Илон Маск раскритиковал электропикап Tesla Cybertruck из-за дворников

14.12.2021, 10:16, Новости дня
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Глава компании Tesla прокомментировал некоторые собственные недовольства относительно дизайна электрокара Tesla Cybertruck.

В частности, предусмотренный дворник может существенно повлиять на отвлечение водителя от дороги. Кроме того, на фоне сложных погодных условий данная особенность может привести к серьезным авариям. Напомним, ранее уточнили, что электрический пикап Tesla Cybertruck оснащается объемным дворником, а также сомнительными боковыми зеркалами, препятствующими надежному обзору.

Таким образом, глава марки Илон Маск подтвердил собственное недовольство тем, что Tesla Cybertruck имеет ряд недоработок, однако на сегодняшний день никаких вариантов решения такой особенности не предложено производителем техники.



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