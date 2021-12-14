Элегантные пряди и маленькие заколки: несколько способов украсить волосы на Новый год при дефиците времени

Перед Новым годом у каждой женщины есть куча дел. Нужно приготовить много блюд, все украсить, подготовить к празднику, сервировать стол. Вот и получается, что на себя любимую времени будет в обрез, а ведь не хочется же к торжеству выходить со взлохмаченными волосами. Так и не нужно! Ведь есть несколько причесок, которые можно сделать в считанные минуты, чтобы потом выйти к столу настоящей красавицей.

Волнистый хвост

Вы думаете, хвост – это банально? А вот и нет! Главное – сделайте самую трудоемкую часть этой прически накануне вечером, то есть завейте волосы. А перед праздником расчешитесь и соберите волосы в хвост его с помощью резинки для волос. Затем же останется лишь обернуть вокруг нее прядь, если хотите скрыть аксессуар, и все будет сделано.

Идеальный пучок

Пучок тоже может выглядеть очень изысканно, особенно с красивым платьем и оригинальным украшением. Так что, если у вас прямые волосы, просто зачешите их назад и соберите в тугой пучок. А затем останется лишь сбрызнуть прическу лаком для идеальной фиксации, и можно выходить к гостям.

Блестящие украшения

Какая бы у вас не была прическа, даже если это будут просто распущенные волосы, достаточно воспользоваться крупными заколками, украшенными камнями, чтобы выглядеть празднично. Закалывать же ими шевелюру можно как угодно, даже разместив по одной с каждой стороны.

Элегантные пряди

Красивые локоны по-прежнему в моде, и с помощью заколок вы легко сможете распустить свои длинные волосы и выглядеть невероятно женственно. Просто завейте свою шевелюру, зачешите ее назад, а затем украсьте свои пряди множеством симпатичных заколок.

Заколки

Если вы любите волосы закалывать набок, то и эта прическа может стать для вас праздничной. Просто сделайте это с помощью нескольких заколок, и дело в шляпе. Правда, для большей красоты еще и завейте волосы накануне вечером, что сделает прическу поистине эффектной.

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Необычная резинка

Если вам не нравятся заколки, и вы любите собирать волосы в хвост, тогда определитесь со своей новогодней прической заранее. Зайдите в магазин и найдите там красивую и элегантную резинку для волос. И тогда достаточно будет перевязать ею хвост, и прическа будет готова.

Стильный ободок на голову

Также ради создания красивой прически можно купить в магазине заранее и такой аксессуар как обычный ободок, ведь он всегда будет в моде. Правда, для создания праздничной атмосферы лучше выбирать изделия из бисера, металла или бархата, чтобы они выглядели особенно торжественно.

Заколки-крабики

Маленькие заколки тоже помогут создать праздничную прическу, которая сделает вас женственной и романтичной. В идеале для этого нужно с вечера завить волосы, затем зачесать назад, верхние пряди скрепить заколочками. Но можно и не делать локоны, даже с прямыми волосами вы будете выглядеть ослепительно.

Большие резинки

Большая мягкая резинка для волос тоже может выглядеть торжественно, если она сделана из бархата, атласа или плюша. Тогда просто соберите с ее помощью волосы в хвост или оберните резинкой пучок, и эта простая прическа будет удивительно простым и эффектным решением в создании образа на Новый год.