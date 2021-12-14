 

Летевший из Якутка в китайский Чжэнчжоу Boeing сел в Хабаровске

14.12.2021, 9:56, Новости дня
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Грузовой Boeing, летевший из Якутска в китайский город Чжэнчжоу, незапланированно сел в хабаровском аэропорту по технической причине, сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

«В аэропорту Хабаровск произвел незапланированную техническую посадку грузовой «Боинг-757», следующий по маршруту Якутск – Чжэнчжоу. Был произведен оперативный сбор аварийно-спасательной команды аэропорта Хабаровск. На борту находились шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Инцидент произошел накануне вечером. Посадка произошла по технической причине, сообщили в пресс-службе, не уточнив детали.

Напомним, 2 июля летевший из Красноярска в Китай грузовой Boeing 737 компании «Атран» подал сигнал тревоги, после чего вернулся в аэропорт убытия. Кроме того, 23 мая вылетевший из Екатеринбурга в Петербург самолет вернулся в аэропорт отправления из-за птицы в турбине.



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