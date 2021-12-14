В РФ заявили о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Черном море
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Силы Черноморского флота следят за французским фрегатом «Овернь» в Черном море, вооруженным управляемыми ракетами, сообщили в Национальном центре управления обороной.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Овернь» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», – сказали в центре, передает РИА «Новости».
Ранее Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.
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