В РФ заявили о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Черном море

Силы Черноморского флота следят за французским фрегатом «Овернь» в Черном море, вооруженным управляемыми ракетами, сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Овернь» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», – сказали в центре, передает РИА «Новости».

Ранее Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.