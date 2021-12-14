 

Гастроэнтеролог назвал три вредящих кишечнику продукта

14.12.2021, 9:44, Разное
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Известный немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг пояснил о продуктах, наносящих вред пищеварительной системе. Он обозначил среди всех продуктов три, которые особенно опасны для здоровья кишечника.
Томас Фрилинг сообщил, что содержащие сахар изделия, “плохие жиры” и обработанная колбаса наносят наибольший вред кишечнику человека. Этот орган является важнейшей частью пищеварительной системы и стоит на страже иммунитета, отвечает за усваивание питательных веществ. Кроме того, кишечник – главный орган в выработке витаминов. Необходимо тщательно следить за пищеварительной системой, потому как то, в каком состоянии она пребывает, имеет влияние на весь организм в целом.

Ученый отметил, что болезнетворные бактерии имеют способность быстро синтезировать сахар, а благодаря этому ускоряется процесс их размножения. Копченые и вяленые колбасные изделия содержат канцерогены в большом количестве. При употреблении таких продуктов существенно повышается риск заболевания онкологией.

Под “плохими жирами” понимаются жиры, которые содержит майонез, сало, маргарин и другие подобные продукты. Эти компоненты дополнительно нагружают кишечник и мешают его нормальному функционированию.

Источник: rsport.ria.ru



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