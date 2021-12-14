 

Новый кроссовер KIA Sportage для РФ получит два двигателя в 2022 году

14.12.2021, 9:32, Новости дня
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Обновленный кроссовер Kia Sportage должен поступить на российский рынок в версиях с двумя вариантами силовых агрегатов.

Кроме того, южнокорейские разработчики предложат на выбор удлиненную модификацию кузова. Подтверждением тому являются сведения, полученные при оформлении ОТТС, позволяющих приступить к продажам на отечественном рынке. Предполагается, что новый кроссовер Kia Sportage имеет агрегаты на 2,0 и 2,5 литра с мощностью от 150 л.с. В базовой комплектации автомобиль имеет механическую трансмиссию и передний привод.

Вместе с тем серийное производство модели начнется на заводе «Автотор». В топовом исполнении мощность двигателя будет достигать 190 л.с. Автомобиль получит полный привод и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.



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