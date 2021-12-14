 

Житель Харьковской области сбил женщину и уехал за 30 км, чтобы спрятать у родственников авто – полиция

14.12.2021, 9:18, Новости дня
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В результате ДТП, которое произошло на улице Сватовской Купянска Харьковской области около 6.30, погибла 43-летняя местная жительница. Следователи в течение дня установили личность водителя.

“После совершения ДТП мужчина поехал к родственнице, которая живет в 30 км от Купянска, чтобы спрятать автомобиль. По результатам медицинского освидетельствования правонарушитель был трезв”, – уточнили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюремного заключения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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