Мира не видать — восток Украины захлестнула война дронов

Война на востоке Украины продолжается и становится всё «грязнее», рассказывает ORF. Артиллерийские обстрелы гражданских целей, снайперские засады — а теперь обе стороны применяют ещё и боевые дроны. При этом после покупки турецких беспилотников Киев обеспечил себе превосходство в этом воздушном противостоянии, рассказывает корреспондент австрийского телеканала Кристиан Вершютц.

Семь лет назад Москва утверждала обратное, но потом всё же завладела Крымом*. С тех пор на востоке Украины царит война, которая уже давно стала позиционной.

И она становится всё грязнее. Ракеты бьют по гражданским целям, снайперы поджидают своих жертв в засаде, а теперь, как пишет Кристиан Вершютц, активно используются и боевые дроны.

Артиллерийские обстрелы — это лишь часть позиционной войны на востоке Украины. Здесь всё чаще используются беспилотники, причём не только для разведки позиций противника. На этом украинском видео показано, как пророссийские ополченцы используют дроны в качестве оружия. На пророссийской стороне жертвами также часто становятся гражданские.

Ополченцы в Донецке показали украинские беспилотники, которые они смогли перехватить до того, как те сбросили свой смертельный груз. Этот полковник отрицает, что у ополченцев есть российские дроны. Он объяснил, в чём преимущество такого типа вооружения.

ЭДУАРД БАСУРИН, полковник Донецкой народной республики: Человеческая жизнь гораздо дороже этого аппарата. Он стоит где-то 13 тысяч евро. Но лучше потерять деньги, чем человеческую жизнь, ведь она бесценна.

После покупки турецких моделей Украина обеспечила себе превосходство в войне дронов. Дальность поражения у ракет на этом TB2 составляет больше 14 километров. Но беспилотники представляют угрозу не только на востоке Украины.

РАЙСНЕР МАРКУС, полковник австрийской военной академии: Это может, конечно же, коснуться и наших родных стран. Если террористические группировки воспользуются дешёвыми китайскими дронами для сброса взрывчатки или химических боевых веществ, то последствия будут фатальными.

К фатальным последствиям приводит их применение и на Украине, где до сих пор не видно перспективы достижения мира.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).