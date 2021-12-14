«Ещё заскучаем по Меркель» — поляков готовят к открытому противостоянию с Германией

Несмотря на то что новый канцлер Германии Олаф Шольц никогда особо не интересовался Польшей, именно в Варшаву он направился сразу же после своего визита в Брюссель и Париж. Польские власти, однако, решили не медлить и сразу перешли к делу: заговорили о военных репарациях, ответственности за начало Второй мировой войны и «Северном потоке — 2». По мнению экспертов, такими темпами Германия вскоре вообще перестанет разговаривать с поляками, которые, в свою очередь, заскучают по снисходительной Ангеле Меркель, передаёт TVN24.

19 часов. На «Факты» приглашает Диана Рудник.

Добрый вечер. Вначале предварительное сальдо — новый канцлер Германии с визитом в Варшаву, первым визитом нового немецкого правительства. Главе МИД Германии пришлось непросто — речь шла о репарациях и «Северном потоке — 2», сразу же после слов о четвёртом рейхе. Про сложное искусство дипломатии и ещё про более сложные соседские отношения, Катажина Коленда-Залеская.

Варшава, после Брюсселя и Парижа, третья столица, которую посещает новый канцлер Германии Олаф Шольц. Это чёткий сигнал, свидетельствующий о том, что Германия хочет иметь с Польшей хорошие связи. Наш торговый оборот — это более 123 миллиардов евро, однако не экономика, а политика будет решающей в плане характера новых взаимоотношений.

БОГДАН КОШЕЛЬ, профессор, глава института немецких исследований, Университет Адама Мицкевича в Познани: Олаф Шольц никогда не интересовался Польшей.

Готовя визит нового канцлера в Польшу, глава МИД услышала то, чего власти партии «Право и справедливость» ожидают от Германии — разговоров на тему военных репараций.

ЗБИГНЕВ РАУ, министр иностранных дел Польши, слова от пятницы: Ответственность Германии за начало Второй мировой войны и современные аспекты этого события.



Тема репарации — это постоянный элемент в заявлениях власти.

ЯРОСЛАВ КАЧИНЬСКИЙ, парламентский клуб «Право и справедливость», архивные слова: Польша никогда не отказывалась от этих репараций. Те, кто так считает, ошибаются.

АНДЖЕЙ ДУДА, президент, архивные слова: В связи с этим нужна также… компенсация.

Матеуш Моравецкий неделю назад создал Институт военных потерь, который будет призван подсчитать, сколько денег можно будет потребовать от Германии. Это только один из элементов писовской, антинемецкой риторики.

АНДЖЕЙ ДУДА, архив: Германия хочет выбирать в Польше президента?





БАРТОШ КОВНАЦКИЙ, замминистра национальной обороны Польши, 31 июля 2017 года, Быдгощ: Сегодня дети и внуки этих извращенцев учат нас, что такое демократия. Им следует замолчать.

Первый шаг на пути польско-немецкого примирения сделали епископы в знаменитом письме «Прощаем и просим прощения». На протяжении долгих лет выстраивались отношения с новыми поколениями, а после 1989 года — с очередными правительствами.

БОГДАН КОШЕЛЬ: Если со стороны Польши будет продолжаться антинемецкая пропаганда, антинемецкая нагонка, то многое может измениться.

Власти, однако, не видят в этом никакой проблемы.

ПАВЕЛ САЛЕК, советник президента Польши Анджея Дуды: Таких фобий я непосредственно не видел.

Польский президент недавно намекал по поводу того, почему мы должны платить за закрытие электростанции «Туров».

АНДЖЕЙ ДУДА, архив: Мы должны будем покупать электричество из Германии. Может, в этом и вся суть? (Смех.)

Новое немецкое правительство в коалиционном договоре представило виденье федерализированной Европы и отметило, что будет жёстко придерживаться правил соблюдения правопорядка. Ответом на это стали слова Ярослава Качиньского на закрытом заседании клуба партии «Право и справедливость» — о строительстве Германией четвёртого рейха.

АНДЖЕЙ СТАНКЕВИЧ, журналист Onet: Ярослав Качиньский готовит общественное мнение в Польше, свой электорат, к открытому противостоянию с Германией и с Европейским союзом.

Визит канцлера в Варшаву предполагает возможность снижения политического давления, однако как польское, так и немецкое правительство не намерено отступать.

АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии, слова от пятницы: Я никого не хочу поучать, но я хочу иметь решения, которые окажут поддержку Европе.

Вручение комиссару ЕС фотографий разрушенной Варшавы свидетельствует об уровне эмоций, царящих в рядах «Право и справедливости» в отношении ЕС и Германии. Конфликт нарастает, последствия могут быть болезненными.

БОГДАН КОШЕЛЬ: Я боюсь одного, что Германия вообще перестанет с нами разговаривать <…>. Польша ещё заскучает по Ангеле Меркель, что тут крыть, беспардонно подвергаемой критике в правительственных СМИ… Мы по ней заскучаем, потому что она была сдержанным и ровным политиком.

Ангела Меркель была более снисходительна по отношению к власти партии «Право и справедливость». Новое немецкое правительство, по крайней пере пока, таким качеством не отличается.

Катажина Коленда-Залеская. «Факты».

Дата выхода в эфир 12 декабря 2021 года.