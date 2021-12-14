 

Запущенные с Байконура спутники связи отделились от разгонного блока

14.12.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телекоммуникационные спутники «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3», запущенные в понедельник на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур, отделились от разгонного блока «Бриз-М», сообщили в Роскосмосе.

«Точно по циклограмме в 08.57 первым от разгонного блока «Бриз-М» отделился российский спутник «Экспресс-АМУ7» на целевой орбите с минимальной высотой 18714 км и максимальной 52872 км», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Через 17 минут, уточнили в Роскосмосе, от разгонного блока «Бриз-М» отделился спутник «Экспресс-АМУ3». «Его целевая орбита находится на минимальной высоте 18692 км и максимальной 52871 км», – добавили там.

Довыведение космических аппаратов будет идти при помощи двигательных установок спутников, которые включают два двигателя СПД-100В и один СПД-140Д. Срок довыведения спутника «Экспресс-АМУ7» составит не более 56 суток, а «Экспресс-АМУ3» – не более 59 суток.

Напомним, в понедельник стартовавшая с космодрома «Байконур» ракета «Протон-М» вывела на промежуточную орбиту разгонный блок «Бриз-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / В Киеве во время крестного хода на женщину упало дерево, она скончалась от травм

14.08 / Белорусские СМИ сообщают о возможном бунте в колонии Бобруйска в поддержку митингов. МВД отрицает

25.02 / Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве временно закрыли

27.06 / Ростуризм рассказал о старте курортного сезона в большинстве регионов России

23.06 / В Украине судам могут запретить приостановление санкций СНБО

07.11 / Украинец стал чемпионом мира по боксу, одолев в финале оппонента из России

09.10 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Дед был командиром 22-й ударной бригады. Он жил в Киеве в квартире из 17 комнат. Сейчас там артиллерийское училище

26.09 / В Тернопольской области автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб

12.03 / Марсоход Perseverance впервые записал звуки на Красной планете

23.11 / “По состоянию здоровья и в связи с выходом на пенсию”. В университете Карпенка-Карого подтвердили увольнение Талашко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика