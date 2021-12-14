Запущенные с Байконура спутники связи отделились от разгонного блока

Телекоммуникационные спутники «Экспресс-АМУ7» и «Экспресс-АМУ3», запущенные в понедельник на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур, отделились от разгонного блока «Бриз-М», сообщили в Роскосмосе.

«Точно по циклограмме в 08.57 первым от разгонного блока «Бриз-М» отделился российский спутник «Экспресс-АМУ7» на целевой орбите с минимальной высотой 18714 км и максимальной 52872 км», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Через 17 минут, уточнили в Роскосмосе, от разгонного блока «Бриз-М» отделился спутник «Экспресс-АМУ3». «Его целевая орбита находится на минимальной высоте 18692 км и максимальной 52871 км», – добавили там.

Довыведение космических аппаратов будет идти при помощи двигательных установок спутников, которые включают два двигателя СПД-100В и один СПД-140Д. Срок довыведения спутника «Экспресс-АМУ7» составит не более 56 суток, а «Экспресс-АМУ3» – не более 59 суток.

Напомним, в понедельник стартовавшая с космодрома «Байконур» ракета «Протон-М» вывела на промежуточную орбиту разгонный блок «Бриз-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».