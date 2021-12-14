 

Блинкен счел катастрофой возможный конфликт США с Китаем

14.12.2021, 8:28, Новости дня
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Вашингтон твердо намерен не допустить перерастания соперничества с Китаем в конфликт, последствия которого могут оказаться катастрофическими, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен сообщил в ходе визита в Джакарту, что американский лидер Джо Байден «заявил председателю КНР Си Цзиньпину в прошлом месяце: мы разделяем чувство глубокой ответственности за то, чтобы соперничество между нашими странами не переросло в конфликт, мы относимся к этой ответственности с предельной серьезностью», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что, в противном случае, последствия такого конфликта «будут катастрофическими для всех нас».

Ранее стало известно, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека.

При этом американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений» политикам США не отправляли, добавив, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».

К бойкоту присоединились Австралия и Канада. Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что британская сторона не станет поддерживать бойкот Олимпиады в Пекине.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США наносят удар в самое сердце Китая.



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