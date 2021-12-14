«Байтерек» решили переименовать в «Назарбаевский старт» после модернизации проекта

Решение о переименовании в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ракетно-космического комплекса «Байтерек» будет принято после завершения модернизации проекта, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

«В этом вопросе мы не ждем никаких постановлений, документов, которые закрепляют его название. Мы хотим сначала завершить работы, а потом в процессе, когда будем презентовать главам государств, тогда примут решение о переименовании», – передает РИА «Новости» слова Мусина. Сейчас, по его словам, «Назарбаевский старт» – это рабочее название проекта, к которому все привыкли.

Напомним, 7 сентября 2019 года президент РФ Владимир Путин предложил назвать строящийся совместный российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С тех пор за комплексом неофициально закрепилось название «Назарбаевский старт».