 

Ученые расшифровали предсказание Нострадамуса на 2022 год

14.12.2021, 8:21, Разное
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Ученые расшифровали предсказание Нострадамуса на 2022 год, в котором речь идет о будущем США, Китая, военных конфликтах, солнечной энергии и космическом туризме.

Как известно, Нострадамус писал свои пророчества, используя шифр, созданный на основе четырех языков — латинского, старофранцузского, итальянского и греческого. Высказывания предсказателя на 2022 год удалось расшифровать.

Так, в предсказании говорится, что в 2022 году США рискуют потерять еще больше политического веса на мировой арене, поскольку власти страны станут более неуправляемыми и менее компетентными. Китай же наоборот укрепит свои позиции, поскольку будет делать акцент на экономическом балансе.

В разных уголках планеты могут возникнуть новые вооруженные столкновения.

Космический туризм в 2022 году станет более доступным. Уже сейчас проводятся космические полеты, в составе экипажей большинство — туристы, а не профессиональные астронавты.

Также провидец написал, что многие ведущие страны начнут более активный переход к источникам возобновляемой энергии — в частности, солнечной.



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