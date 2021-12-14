Часто пьете чай, который остался с вечера? Расскажем, почему не стоит этого делать

Ничего страшного не случится, если сделать пару глотков напитка, который остался со вчерашнего дня – так думают многие люди.

Но в действительности такой чай может стать причиной проблем со здоровьем.

Как только напиток заварился, активируется условный таймер, ведь этот продукт имеет определенный срок годности. Напиток принесет организму пользу, если выпить его в течение получаса после готовности.

А если чай застоялся, и повел сам с собой целую ночь, его лучше вылить. В жидкости происходят процессы брожения, формируются патогенные бактерии, напиток окисляется.

Поэтому, если вы делаете чай из предварительно заваренной заварке, ее лучше отправить в холодильник.

Несмотря на то, что заваренный чай имеет ограниченный срок годности, его можно применять для приготовления напитка второй раз, однако в ограниченное время. Значение имеет метод ферментации. Такой вариант уместен только черных листьев, остальные же не пригодны для повторного заваривания.