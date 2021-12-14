Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения

Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом во время выступления в Верховной раде сообщила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика.

Как сообщила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина».

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.