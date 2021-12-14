Британцы оценили достижения РФ в математике

Британское издание The Guardian в преддверии Международного конгресса математиков в Петербурге предложило читателям три «замечательных примера русского стиля» в точных науках, назвав Россию мировым лидером в популяризации математики.

В первой задаче, предложенной организаторами Международного конгресса математиков в Петербурге, который пройдет в июле 2022 года, фигурируют кошка, черепаха и стол, высоту которого надо определить после того, как животных поменяли местами. Вторая задача основана на принципе кругового мышления, третья – на математических передвижениях, передает РИА «Новости».

В комментариях к статье читатели оценили предложенные головоломки и предложили способы их решения.

«Мне они, скорее, понравились», – отметил bofbof.

«Как здорово располагать свободным временем, чтобы доказать, что мозг действительно работает!», – предположил Paulmckeown.

«Необходимо подумать», – написал jtappin.

«Как только вы поймете, что информации для решения достаточно, решение будет простым», – пишет Couvent.

«Логическое рассуждение проходит те же этапы, что и математическое решение, даже если вы этого не понимаете», – резюмировал ChristopherCundiff.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор намерен вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат.