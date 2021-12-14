В Новосибирске состоялась выкатка первого летного БПЛА «Охотник»

Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», – приводит слова Криворучко ТАСС.

Замминистра обороны РФ в ходе рабочей поездки в Новосибирск проверил ход выполнения гособоронзаказа на НАЗ и провел совещание с руководством завода, где обсудил исполнение госконтрактов. Криворучко проконтролировал выкатку первого летного образца «Охотника», а также проинспектировал процесс сборочного производства второго летного экземпляра.

Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.

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