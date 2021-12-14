FAZ – более половины немецких школьников не разбирается в математике — и регионы намерены это изменить

Уровень знаний математики большинства немецких школьников не соответствует образовательным стандартам, а закрытие школ, вызванное пандемией коронавируса, лишь усугубило проблему, пишет Frankfurter Allgemeine. Министры образования и культуры федеральных земель Германии намерены изменить ситуацию — прежде всего с помощью повышения квалификации учителей. А для устранения их недостатка в университетах планируется открыть специальный набор.



Reuters

Слишком много детей и подростков в Германии имеют лишь поверхностные знания по математике. Более половины немецких школьников не соответствует так называемым стандартам Конференции министров образования и культуры земель ФРГ. Вызванный пандемией коронавируса кризис повлёк за собой длительное закрытие школ, что ещё сильнее усугубило проблему. Осеннее тестирование показало, что недостаток знаний наблюдается прежде всего в чтении и математике, пишет Frankfurter Allgemeine.

Поэтому министры образования и культуры федеральных земель приняли решение о запуске всеобъемлющей десятилетней программы «QuaMath — Повышение качества преподавания и квалификации учителей математики». Она разработана на основе исследования Немецкого центра подготовки учителей математики при Институте естественнонаучного образования им. Лейбница в Киле и будет реализовываться во всех федеральных землях. В настоящее время в сотрудничестве с профессорами из 12 немецких университетов Немецкий центр подготовки учителей математики, основанный 10 лет назад, разрабатывает и исследует инициативы поддержки учителей математики.

Начиная с 2023 года Центр будет ежегодно получать финансирование в размере €17,6 миллионов в течение первых пяти с половиной лет. Федеральные земли также будут ежегодно инвестировать €5,5 миллионов евро на координацию действий между регионами.

По словам главы Центра Сюзанны Предигер, в начальной школе преподавание математики зачастую страдает из-за того, что учителям приходится иметь дело сразу с несколькими предметами. Поэтому математику необходимо преподавать специально квалифицированным педагогам.

Как отмечает издание, конференция министров образования и культуры земель ФРГ намерена не только повысить квалификацию действующих учителей математики из 10 тыс. школ, но и открыть в университетах специальный набор для выпускников средних школ для изучения «дефицитных предметов», то есть математики и естественных наук. Министры образования и культуры намерены создать дополнительные стимулы для молодых специалистов и дать выпускникам средних школ возможность получить представление о работе учителей в рабочих группах, на курсах или на специальных мероприятиях в начальной школе.

Кроме того, Конференция министров образования и культуры земель ФРГ пересмотрела рекомендации по цифровизации образования, что напрямую связано с повышением качества обучения. Министры осознают, что само по себе использование цифровых медиа не сделает урок лучше. Поэтому они пытаются способствовать совершенствованию цифровых навыков в сочетании со знаниями предмета. Это относится к урокам с использованием цифровых моделей, которые направлены на самообучение при наличии обратной связи. Кроме того, это распространяется и на цифровые экзамены, которые уже давно превратились в тесты с несколькими вариантами ответов, что не даёт возможности проверить критическое мышление, творческие способности и навыки командной работы у школьников. В будущем для этого необходимо разрабатывать новые форматы.

Поскольку учителя могут использовать постоянно обновляемые новые цифровые учебные материалы только в том случае, если они в них разбираются, Конференция министров образования и культуры земель ФРГ планирует обеспечить ознакомление учителей с ними в ходе курсов повышения квалификации, а также непосредственно в школах, пишет Frankfurter Allgemeine.