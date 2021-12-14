В парламенте Якутии поддержали закон о QR-кодах в общественных местах

Депутаты собрания Якутии (Ил Тумэн) большинством голосов поддержали проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предусматривающий посещение ряда общественных мест при наличии QR-кодов, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона.

«Принят отзыв Госсобрания (Ил Тумэн) к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», – говорится в Telegram-канале Ил Тумэн Якутии.

Всего проголосовали 56 депутатов. Документ поддержали 43 депутата, против выступили 12, воздержался один.

Кроме этого, депутаты направят предложения по доработке федерального законопроекта, в том числе по перечню мест и организаций, допуск в которые требует представления документов, а также уточнению круга лиц по предоставлению QR-кода и дополнению установленного перечня документации.

Напомним, 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы РФ для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

В тот же день первый вице-спикер Александр Жуков сообщил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума рассмотрит в первом чтении в четверг, 16 декабря.