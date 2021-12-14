 

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

14.12.2021, 6:58, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло во вторник у индонезийского побережья, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр стихии находился в 117 км к северо-западу от города Маумере, где проживают около 47 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 км. Сведений о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась, передает ТАСС.

Напомним, 14 мая у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Кроме того, 10 апреля у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9.



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