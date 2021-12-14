Рубль показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро вырос на 0,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,4975 рубля. Курс евро вырос на 0,75 копейки и составил 82,9375 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.