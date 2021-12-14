 

Рубль показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро

14.12.2021, 6:58, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро вырос на 0,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,4975 рубля. Курс евро вырос на 0,75 копейки и составил 82,9375 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.



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