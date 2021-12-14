Welt – нападения на полицейских и журналистов — немецкие антипрививочники вышли на тропу войны

В Германии радикализируются противники мер по борьбе с коронавирусом, пишет Welt. Они всё чаще нападают на журналистов и полицейских. В связи с этим президент бундестага Бребель Бас призывает ужесточить наблюдение за мессенджерами, в которых общаются члены движения «Инакомыслящие», а также запретить демонстрации у личного жилья политиков. Она считает, что протестующие «нарушают демократию».

Пристают и толкают. «Инакомыслящие» нападают на журналистов. В ситуацию вмешалась полиция из саксонского Бенневица. Сотрудники сами становятся целью атак. Беспорядки в баварском Швайнфурте. Некоторые из 2000 демонстрантов напали на полицейских и пытались поджечь служебную машину. В субботу в Грайце в Тюрингии во время протестов пострадали 14 полицейских. Президента бундестага Бас это встревожило, она говорит о «нарушении демократии».

БРЕБЕЛЬ БАС, президент бундестага: Для меня это также свидетельствует о необходимости запретить демонстрации у личного жилья политиков. Также необходимо ужесточить наблюдение за группами в Telegram, где призывают к убийствам.

Противники вакцинации радикализируются, но остаются в меньшинстве. При этом готовность прививаться среди детей и подростков, наоборот, велика. Уже сейчас 50 процентов граждан в возрасте от 12 до 17 лет вакцинированы. С сегодняшнего дня можно будет прививать и детей от 5 до 11 лет. Постоянная комиссия по вакцинации рекомендует делать привику детям, которые ранее перенесли заболевание. Но вакцинировать можно и здоровых, если этого хотят родители.

ВЕНЦЕЛЬ НЮРНБЕРГЕР, доктор из детской больницы Asklepios в Уккермарке: Тяжёлого течения заболевания — хоть оно и не встречается так часто, как у взрослых, — хотелось бы избежать и в детском возрасте. Никто не хочет, чтобы у его ребёнка был постковидный синдром.

В частные детские клиники и центры вакцинации было поставлено 2,2 миллиона доз вакцины. Некоторые федеральные земли даже планируют делать прививки в зоопарках или на футбольных стадионах.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2021 года.