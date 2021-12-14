AS – независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности

Сегодня главная угроза для США исходит от Китая, и американским политикам следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта, но вместо этого США стремятся сблизить Москву и Пекин. Как пишет The American Spectator, Украина не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности и не стоит того, чтобы американские солдаты воевали и погибали за её независимость.



Reuters

В конгрессе, в администрации Байдена, а также среди так называемых стратегов сегодня звучат многочисленные заявления о том, что в случае вторжения РФ США придут Украине на помощь. Однако, как пишет автор The American Spectator Фрэнсис Семпа, пока ситуация не вышла из-под контроля, следует задать вопрос: а действительно ли независимость Украины от РФ является жизненно важным интересом США?

Как продолжает автор материала, ответ на этот вопрос должен серьёзно повлиять на политику США в отношении российско-украинского кризиса, причиной которого можно считать расширение НАТО после окончания холодной войны. В 1999 году в НАТО вступили Чехия, Венгрия и Польша. Пять лет спустя членами альянса стали Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения. В 2009 году в НАТО вступили Албания и Хорватия. В 2008 году администрация Буша носилась с идеей пригласить вступить в НАТО Грузию и Украину.

Примечательно, отмечает автор статьи, что американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан за два года до первого расширения НАТО написал в The New York Times, что «расширение НАТО стало бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны». Кеннан, который в 1947 году написал знаменитую статью «X», опубликованную в журнале Foreign Affairs, в которой рекомендовал проводить политику сдерживания, в 1997 году предупредил, что расширение НАТО «может привести к разжиганию националистических, антизападных и милитаристских тенденций в российском общественном мнении. Оно будет иметь негативные последствия для развития российской демократии, вернёт атмосферу холодной войны в отношения Востока и Запада, а также направит внешнюю политику РФ в направлениях, которые решительным образом будут нам не по нраву».

Как считает Фрэнсис Семпа, хотя Кеннан, безусловно, и ошибался во многих других вопросах на более поздних этапах холодной войны, но в вопросе расширения НАТО его мнение в основном было пророческим.

«Безусловно, принятие в НАТО Польши, Венгрии и Чехии, по всей видимости, имело стратегический смысл, а также послужило искуплением предательства США и Великобритании в отношении этих стран в Ялте в 1945 году. Но любое дальнейшее расширение обязательно должно было вызвать реакцию со стороны России, предсказанную Кеннаном. И какой, прости господи, стратегический смысл был в расширении НАТО при включении в его состав стран Балтии, Албании или Хорватии? Никакого, кроме желания потешить свое самомнение и гордыню. А гордыня, как известно, часто приводит к возмездию», — пишет автор The American Spectator.

По его мнению, сегодня РФ не представляет той угрозы для Европы и США, какую представлял Советский Союз во время холодной войны. Конечно, Владимир Путин — «плохой парень и злодей», однако главная угроза сегодня исходит от Китая, и американским политикам следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта. Но вместо этого США стремятся сблизить Москву и Пекин.

«Украина находится в «сфере влияния» (если позволите использовать этот термин старых дипломатов) России. Мы можем от всей души желать ей независимости и свободы и надеяться на то, что так и будет, но, если говорить начистоту, американские парни не должны воевать и погибать за независимость Украины. И большинство американцев, наверное, очень удивились бы, узнав, что в соответствии с договором мы сегодня обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию. Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности», — уверен журналист.