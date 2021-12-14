Названа причина смерти режиссера «Ассы» Сергея Соловьева

Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) подтвердили сообщения о смерти режиссера Сергея Соловьева.

Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, у Соловьева «были проблемы с сердцем», передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне появились сообщения о смерти режиссера, лауреата премии Ленинского комсомола (1975), Госпремии СССР (1977) и народного артиста РФ (1993) Сергея Соловьева.

Режиссер, сценарист и продюсер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в карельском городе Кемь. Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1968-м. Работал на киностудии «Мосфильм» в течение 18 лет, писал сценарии для художественных и документальных картин. Одной из его наиболее известных работ стал фильм «Асса» (1987) с участием Виктора Цоя. Среди других кинолент Соловьева – «Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви», «Нежный возраст» и «Анна Каренина».