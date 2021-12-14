 

Лукашенко сравнил союз Белоруссии и России с ЕС: Будет более стабильным

14.12.2021, 6:10, Разное
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Белорусский лидер не раз давал понять, что считает Россию своим ближайшим партнером и союзником. Теперь Александр Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и России, сравнив его с аналогичным объединением европейских стран.

“Этот союз будет более продвинутым и более стабильным,” – уверенно подчеркнул лидер.

По словам Лукашенко, Минск и Москва постараются учесть ошибки своих европейских коллег и не повторять их при объединении. При этом не останется без внимания и положительный опыт ЕС – он также будет учтен и использован во благо новому союзу – об этом сообщил портал ОСН.

В интервью турецкому телевидению TRT Лукашенко также отметил, что у Белоруссии и России уже был важный совместный опыт, а именно – членство в СССР. В общем советском прошлом страны уже многое перепробовали, поэтому теперь знают, по какому пути им идти. Все это дает главе государства основания верить в то, что союз с РФ имеет большие перспективы.

Политик также отметил, что интеграция будет происходить постепенно. Правительства двух соседних стран уже разработали 28 союзных программ, которые будут реализовываться в течение следующих пяти лет.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, что Александра Лукашенко признали угрозой Европы.



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